Paura al Laurentino: incendio in via Kafka, donna salva per miracolo

Momenti di panico ieri pomeriggio al Laurentino, dove un incendio scoppiato in via Kafka ha messo a rischio la vita dei residenti. Poco prima delle 14:30 di venerdì 30 agosto, una donna di 70 anni è stata coinvolta in un rogo che ha devastato la sua abitazione.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Roma Cecchignola, l’incendio sarebbe iniziato a causa di una sigaretta accesa che la donna aveva lasciato mentre si trovava a letto.

Fortunatamente, il tempestivo intervento del figlio della 70enne ha evitato il peggio, permettendo di metterla in salvo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente.

L’allerta è scattata immediatamente, portando all’evacuazione dell’edificio e all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme.

I sanitari del 118 sono giunti sul posto per monitorare la situazione. Per fortuna, non si registrano feriti, ma l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Ora sarà compito dei tecnici valutare l’entità dei danni provocati dall’incendio e determinare i prossimi passi per la sicurezza e il recupero dell’immobile.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙