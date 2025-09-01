Paura al Pigneto: fiamme nella notte in una palazzina, salvo un gatto e una tartaruga

È scoppiato nel cuore della notte, quando il quartiere Pigneto dormiva. Poco dopo l’una e mezza di lunedì 1 settembre, un incendio ha avvolto un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina in via Fanfulla da Lodi.

Nel buio rischiarato dalle fiamme, i vigili del fuoco del Tuscolano e Tuscolano II° sono arrivati con autoscala, carro teli e autoprotettori. Hanno lottato a lungo contro il rogo, riuscendo a mettere in sicurezza l’abitazione.

Tra le stanze invase dal fumo, però, la scoperta più drammatica: un gatto non ce l’ha fatta. Un altro felino e una tartaruga, invece, sono stati tratti in salvo dai pompieri. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause del rogo restano ancora da accertare. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche le forze dell’ordine che hanno avviato le verifiche per ricostruire l’origine dell’incendio.

