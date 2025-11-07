Paura al porto di Civitavecchia, bombola di acetilene in fiamme dentro un capannone

Momenti di paura nel primo pomeriggio di giovedì 6 novembre al porto di Civitavecchia, dove una bombola di acetilene ha preso fuoco all’interno di un capannone adibito alla lavorazione del ferro, all’altezza del varco nord.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando una densa colonna di fumo è stata vista alzarsi dall’area portuale.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e avviato le operazioni di spegnimento.

L’incendio ha interessato una bombola contenente acetilene, gas altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo.

Proprio per la delicatezza dell’intervento, è stato richiesto anche l’intervento del funzionario di servizio e della squadra Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), specializzata nella gestione di sostanze pericolose.

Dopo una serie di misurazioni e verifiche tecniche, i pompieri hanno potuto procedere in sicurezza alla messa in sicurezza e allo smaltimento della bombola incendiata. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di porto, che hanno monitorato la situazione fino al completo ritorno alla normalità.

