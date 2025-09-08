Paura al Quadraro: fiamme colpiscono un appartamento

Paura al Quadraro nella serata di domenica 7 settembre, quando le fiamme hanno avvolto un appartamento situato tra il primo e il secondo piano di uno stabile in via Tarquinio Collatino.

L’allarme è scattato intorno alle 21: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e la polizia, presente per garantire la sicurezza e ricostruire la dinamica dell’incendio.

Tra le ipotesi al vaglio, il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito. Una stanza dell’appartamento è stata dichiarata inagibile, ma per fortuna non si registrano feriti.

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio, mentre le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause dell’incendio.

