Paura al San Camillo: pezzo di trivella si stacca e ferisce un operaio, è in gravi condizioni

Un attimo. Tanto è bastato perché una giornata di lavoro al San Camillo di Roma si trasformasse in un incubo.

Un operaio di una ditta esterna, 28enne, originario del Gambia, è rimasto gravemente ferito – nella giornata di mercoledì 26 marzo 2025 – mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione previsti dal PNRR all’esterno del padiglione Puddu.

Nessuno avrebbe potuto prevederlo. Durante le operazioni in cantiere, una componente meccanica di una trivella si è improvvisamente staccata, piombando sull’operaio e colpendolo in pieno.

Un boato sordo, poi il caos: i colleghi si sono precipitati verso di lui, cercando di soccorrerlo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

A pochi passi dal luogo dell’incidente, medici e rianimatori sono intervenuti immediatamente, stabilizzando il giovane e allertando il pronto soccorso.

Trasportato d’urgenza in codice rosso, l’operaio ha riportato fratture multiple e un grave trauma toracico.

Poco dopo, è stato sottoposto a un delicato intervento ortopedico e trasferito in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

Mentre il personale medico faceva il possibile per salvare la vita del giovane, fuori dal reparto iniziava un’altra corsa: quella per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia interna dell’ospedale e ispettori del lavoro dell’ASL Roma 3 si sono messi subito al lavoro, effettuando i rilievi necessari per capire cosa abbia causato il distacco improvviso del pezzo meccanico.

