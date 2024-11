Paura al supermercato: rapina a mano armata a Marconi, il bandito fugge con il bottino

Un tranquillo pomeriggio di spesa si è trasformato in un incubo ieri, 29 novembre, nel supermercato Pim di via Oderisi da Gubbio, a pochi passi da viale Marconi.

Un uomo armato, il volto celato da un casco da motociclista, ha fatto irruzione seminando terrore tra clienti e dipendenti.

Erano circa le 17:40 quando l’uomo è entrato nel negozio. A prima vista, nulla di sospetto: un cliente come tanti, che si aggirava tra gli scaffali. Ma il suo vero intento si è rivelato poco dopo.

Con un gesto deciso, ha estratto una pistola – difficile dire se vera o una riproduzione priva di tappo rosso – e si è diretto verso le casse.

“Datemi l’incasso o vi sparo!” avrebbe urlato il malvivente con tono freddo, puntando l’arma contro i cassieri.

La sua voce risuonava tra gli scaffali, paralizzando i presenti. Alcuni clienti hanno abbassato lo sguardo, fingendo di non vedere, altri colti dalla paura avevano le proprie gambe tremolanti.

“Non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo,” racconta Marta, una giovane madre che si trovava al supermercato. “Poi ho visto la pistola e mi sono sentita gelare il sangue”.

I dipendenti, terrorizzati, hanno consegnato tutto il denaro (da quantificare) presente in cassa senza opporre resistenza.

Il rapinatore, con movimenti rapidi e precisi, ha raccolto i soldi ed è uscito di corsa, fuggendo a bordo di uno scooter che aveva lasciato parcheggiato poco lontano.

Appena l’uomo è scomparso dalla vista, il supermercato si è riempito di voci concitate. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati rapidamente sul posto.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno immediatamente iniziato a raccogliere le testimonianze e ad analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire all’identità dell’uomo.

