Paura al Torrino: baby gang aggredisce un commerciante, due minori identificati

Un vero e proprio incubo per un commerciante di origini cinesi, vittima di una brutale aggressione in pieno centro abitato. È accaduto lunedì, poco prima delle 20, in piazza del Sole, nel cuore del Torrino Nord, dove una baby gang ha preso di mira l’uomo con calci, pugni e spintoni, lasciandolo ferito e costretto alle cure mediche.

L’aggressione sotto gli occhi di tutti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia Roma Eur, il gruppo di giovanissimi si è avvicinato al negozio dell’uomo – un piccolo esercizio di quartiere – apparentemente senza un motivo preciso. Poi, improvvisamente, la violenza.

In pochi istanti, il commerciante è stato accerchiato e colpito più volte, mentre cercava disperatamente di difendersi da quell’attacco improvviso. Alcuni passanti si sono fermati, ma nessuno è riuscito a intervenire in tempo.

Due minori segnalati alla Procura: hanno 13 e 14 anni

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, l’aggressione era ormai terminata, ma le indagini sono scattate subito. Due giovanissimi, un 13enne e un 14enne, sono stati identificati e segnalati alla Procura per i Minorenni. Entrambi sono stati riaffidati ai genitori.

Decisivo, per il riconoscimento dei responsabili, è stato un video girato da uno dei presenti, poi consegnato ai militari dal padre di uno dei ragazzi coinvolti. Le immagini non lasciano spazio a dubbi: i due identificati hanno partecipato attivamente al pestaggio.

Prognosi di 10 giorni per il commerciante

Il negoziante, rimasto contuso e scioccato, ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni, ma resta il trauma di un’aggressione subita senza motivo e senza preavviso, nel proprio luogo di lavoro, davanti agli occhi indifferenti di altri adolescenti.

Le indagini proseguono

I carabinieri proseguono con l’acquisizione di testimonianze e altri video di sorveglianza per identificare eventuali altri membri del gruppo.

