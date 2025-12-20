Paura al Trullo, accoltellato 28enne: il giovane trovato in una pozza di sangue. E’ grave

È stato trovato riverso sull’asfalto, in una pozza di sangue, mentre il quartiere si stava appena svegliando. Un giovane di 28 anni è stato accoltellato nella prima mattinata di sabato 20 dicembre al Trullo e ora lotta tra la vita e la morte.

L’allarme è scattato intorno alle 7:00, quando una segnalazione ha fatto convergere forze dell’ordine e soccorsi su viale Ventimiglia.

Qui i carabinieri hanno rinvenuto il ragazzo, di origini straniere e incensurato, con diverse ferite da arma da taglio. Le condizioni sono apparse subito gravissime.

I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Secondo quanto trapela, il 28enne sarebbe in condizioni critiche e la prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma Eur, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Al momento non si esclude alcuna pista: gli inquirenti stanno lavorando per chiarire dinamica e movente, mentre un ruolo chiave potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

