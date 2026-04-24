Paura alla Balduina: auto si ribalta dopo lo scontro, due feriti al Gemelli

Momenti di paura nella mattinata odierna, dove intorno alle 11.30 in via delle Medaglie d’Oro, all’altezza del civico 400, un incidente stradale con un’auto ribaltata ha fatto scattare l’immediato intervento del Gruppo XIV Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito sul posto, si è trattato di uno scontro laterale tra due vetture in transito, una BMW e una Opel Agila. A seguito dell’impatto, la BMW si è ribaltata su un fianco.

Coinvolte indirettamente anche due auto parcheggiate lungo la carreggiata, una Fiat Panda e una Renault Scenic, entrambe ferme in sosta al momento del sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Il bilancio è di due feriti. Il conducente della BMW, un uomo italiano di 36 anni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli per la gravità della dinamica dell’impatto.

In condizioni meno gravi, ma comunque in codice giallo, una donna italiana di 79 anni, alla guida della Opel Agila, trasferita anch’essa al Gemelli per gli accertamenti del caso.

La Polizia Locale sta ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e chiarire le eventuali responsabilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.