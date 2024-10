Paura alla Balduina, fiamme in un appartamento: evacuate diverse persone

Un vasto incendio ha colpito un appartamento nel quartiere Balduina, nel primo pomeriggio di ieri 14 ottobre. Le fiamme sono divampate intorno alle 14:30 in un’abitazione situata al secondo piano di una palazzina di cinque piani, in via Aladino Govoni.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Monte Mario e Prati, con il supporto di un carro autoprotettori, un’autobotte e un carro teli, sotto il coordinamento del capo turno provinciale.

Giunti al civico 26, i vigili del fuoco hanno proceduto con l’evacuazione di quattro persone presenti nell’edificio, prima di riuscire a spegnere l’incendio, che aveva completamente avvolto l’appartamento.

Nonostante l’intensità delle fiamme, fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Tuttavia, l’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale, per eseguire i necessari accertamenti e determinare le cause del rogo. Indagini in corso.

