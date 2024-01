Paura alla Stazione Anagnina: Bus in fiamme, tre auto coinvolte

Momenti di paura per delle fiamme provenienti da un bus in sosta al capolinea della stazione di Anagnina. Nel rogo, esploso per causa ancora da accertare, sono rimaste coinvolte tre auto. L’allarme per l’incendio è scattato intorno alle 10:30 di ieri, Mercoledì 17 Gennaio 2024.

Solo un miracolo ha voluto che all’interno del mezzo non fosse ancora presente nessuno, quando l’autobus ha preso fuoco per ragioni ignote, sulle quali stanno indagando le Forze dell’Ordine.

Sul posto è scattato l’intervento dei mezzi di soccorso per spegnere il fuoco e domare quella scia di esplosioni che oltre al bus hanno coinvolto anche tre automobili parcheggiate in prossimità del mezzo, senza provocare fortunatamente feriti.

Le prime indiscrezioni però. puntano il dito sulla scarsa manutenzione del mezzo, che nella fattispecie sarebbe un bus Temsa Avenue (n°9747) con oltre dieci anni di servizio e arrivato al limite.

Oggi proprio a causa di “un’anzianità” vissuta male anche per colpa della ditta che doveva occuparsi della manutenzione il mezzo è andato completamente distrutto nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco, mettendo a serio rischio l’incolumità degli utenti.