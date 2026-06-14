Paura all’alba a Fregene, fiamme in uno stabilimento: brucia un magazzino e un trattore

Il risveglio della domenica estiva si è trasformato in una mattinata di paura per i residenti e i primi bagnanti del litorale di Fregene.

All’alba di oggi, domenica 14 giugno, un violento incendio è divampato all’interno di uno degli stabilimenti balneari posizionati lungo il Lungomare di Levante.

Una fitta e scura colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza anche dai comuni limitrofi, ha saturato l’aria, facendo scattare immediatamente il tam-tam dei soccorsi.

L’allarme rosso è scattato intorno alle 5:30. Il focolaio primario si è sviluppato per cause ancora da accertare all’interno di un locale magazzino, una struttura tecnica adibita a deposito di attrezzature per la spiaggia, lettini e materiale di consumo dello stabilimento.

In pochissimi minuti le fiamme, alimentate dai materiali plastici e dal legno stoccati all’interno, hanno avvolto l’intero perimetro del locale, aggredendo anche un trattore agricolo per la pulizia dell’arenile che si trovava parcheggiato all’interno della stessa area di rimessa.

Il Pronto Intervento dei Pompieri da Cerveteri

La centrale operativa del comando provinciale ha dirottato sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri con il supporto di autobotti.

I pompieri hanno dovuto lavorare in condizioni critiche per arginare il perimetro dell’incendio: il calore sprigionato dalla combustione del carburante del mezzo agricolo e delle plastiche minacciava infatti di propagarsi per “simpatia” alle cabine in legno, alle cucine e al corpo centrale dello stabilimento.

L’erezione di una barriera idrica da parte dei soccorritori ha permesso di isolare il magazzino dal resto del plesso turistico. Dopo circa due ore di getti d’acqua continui, il fronte attivo è stato abbattuto e le squadre hanno potuto avviare la delicata fase di bonifica e smassamento delle macerie fumanti.

Nessun Ferito: Avviate le Indagini Tecniche

Fortunatamente, data l’ora mattutina in cui si è consumato l’evento, all’interno del deposito e nelle immediate vicinanze non erano presenti dipendenti, bagnini o guardiani notturni. Il report dei Vigili del Fuoco non ha registrato alcun intossicato o ferito.

Sulle cause del disastro vige per ora il massimo riserbo. I tecnici del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco, d’intesa con le forze dell’ordine territoriali, hanno transennato il perimetro del deposito per eseguire i rilievi tecnici.

Nelle prossime ore saranno visionati i filmati delle telecamere e verranno campionati i detriti per stabilire se il rogo sia stato innescato da un cortocircuito elettrico del trattore o se vi sia la mano di un piromane dietro l’alba di fuoco di Fregene.

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