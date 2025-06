Paura all’Alberone: ragazzo ipovedente aggredito con tre pugni al volto. L’aggressore è in fuga

Un attimo di silenzio, una domanda, poi la violenza. È successo tutto in pochi secondi, nella serata di domenica 8 giugno, in via Alfredo Baccarini, a pochi passi dall’Alberone.

Un ragazzo ipovedente, in compagnia di alcune persone nei pressi di una pizzeria, è stato brutalmente aggredito da uno sconosciuto che, dopo aver chiesto indicazioni stradali, non ha ricevuto risposta e ha reagito con una furia inspiegabile.

Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri della stazione Roma Tuscolana, l’aggressore si è avvicinato al gruppo con tono incerto, forse alterato.

Davanti al silenzio o all’incertezza degli interlocutori, ha reagito in modo violento: tre pugni in pieno volto al giovane, che ha perso i sensi cadendo sull’asfalto. Un’aggressione rapida quanto feroce, che ha lasciato i presenti sotto shock. Poi la fuga, nel buio della sera.

Il ragazzo, colpito duramente, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. È rimasto in osservazione, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari dell’Arma, che proprio in quel momento transitavano nella zona. Hanno ascoltato i testimoni, raccolto descrizioni e stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere, nella speranza di dare un volto e un nome all’aggressore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.