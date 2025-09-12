Paura in centro: uomo colto da crisi epilettica al volante, decisivo l’intervento della Polizia Locale

Mattina di caos e paura in via Merulana, una delle arterie più trafficate del centro storico di Roma. Una Volkswagen Tiguan resta incomprensibilmente ferma al semaforo verde, mentre auto e passanti osservano incuriositi e preoccupati.

Dentro l’abitacolo, però, la situazione è drammatica: un uomo di circa 35 anni è stato colto da una violenta crisi epilettica. Immobile, privo di coscienza, incapace di chiedere aiuto, rischia di trasformarsi in una tragedia in pieno centro città.

A notare il pericolo imminente è una pattuglia del Gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei consueti controlli nell’area dell’Esquilino.

Gli agenti si rendono subito conto della gravità della situazione: ogni secondo è prezioso. Senza esitazione, utilizzano gli strumenti in dotazione per infrangere il finestrino dell’auto e garantire così l’accesso immediato ai soccorritori del 118.

L’intervento dei caschi bianchi si rivela decisivo: i sanitari possono prestare subito le prime cure e trasportare l’uomo, in codice rosso, all’ospedale San Giovanni Addolorata.

