Paura in piazza Pepe: uomo armato di coltello minaccia una donna, fermato tra la folla

Momenti di pura tensione questa mattina all’Esquilino, dove un uomo armato di un grosso coltello da macellaio ha seminato il panico tra i passanti di piazza Pepe, nel cuore del rione multietnico.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe afferrato l’arma da uno dei banchi del mercato coperto e, subito dopo, avrebbe iniziato a minacciare una donna davanti ai giardini pubblici della piazza, già tristemente noti per episodi di degrado e spaccio.

Urla, panico e gente in fuga. In pochi minuti, la tranquilla mattinata di mercato si è trasformata in una scena di paura.

Diversi cittadini hanno dato l’allarme, permettendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine: carabinieri della stazione Casal Bertone, polizia di Stato e polizia locale di Roma Capitale hanno accerchiato l’uomo, che nel frattempo agitava il coltello in aria in preda all’agitazione.

Attimi concitati: un agente ha anche estratto la pistola d’ordinanza, senza utilizzarla. La tensione è rimasta altissima per diversi minuti, fino a quando l’uomo è stato bloccato e disarmato grazie alla prontezza di carabinieri e poliziotti, tra gli applausi dei presenti.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. L’aggressore è stato portato in commissariato per l’identificazione e per chiarire le ragioni del gesto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.