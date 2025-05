Paura in un bar al Prenestino: aggrediscono barista e clienti e fuggono con il bottino da 900 euro

È successo tutto in pochi, concitati minuti. Erano circa le 5 del mattino di giovedì quando, nel silenzio ancora sonnolento di Via Prenestina, due uomini armati hanno fatto irruzione nel Caffè Preneste, seminando il panico tra i presenti.

I due malviventi con una pistola in pugno, – descritti come italiani – hanno puntato l’arma contro il barista e due clienti, costringendoli a restare fermi.

Non si sono limitati a minacciare: i clienti sono stati spintonati con violenza, mentre il dipendente, sotto shock, è stato colpito al volto e alla spalla con il calcio della pistola.

In pochi istanti, i banditi hanno messo le mani su tutto ciò che potevano: circa 900 euro in contanti, decine di Gratta e Vinci, pacchetti di sigarette. Poi sono usciti di corsa, raggiungendo un’auto parcheggiata poco distante, con la quale si sono dileguati.

Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti della Polizia di Stato e la scientifica, che ha effettuato rilievi nel locale alla ricerca di impronte e tracce utili per risalire all’identità dei rapinatori. Al momento, nessun fermo, ma le indagini sono in corso.

Il barista, ferito ma cosciente, è stato assistito dai sanitari del 118, mentre i clienti aggrediti hanno raccontato l’accaduto agli agenti.

