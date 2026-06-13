Paura in via delle Terme di Traiano: grosso ramo si schianta su una casa, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, in via delle Terme di Traiano (Colle Oppio), dove un grosso ramo è finito su un’abitazione privata, rendendo necessario l’intervento delle squadre operative.

La Sala Operativa ha disposto l’invio delle squadre 1A, AS1 e AG10 intorno alle 10.30 per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’arbusto, adagiatosi sulla struttura dell’edificio.

Le operazioni si sono concentrate sulla rimozione controllata del ramo, senza che si registrassero conseguenze per le persone. Secondo quanto riferito, infatti, non risultano situazioni di pericolo né feriti.

L’intervento è proseguito fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

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