Paura in via Giolitti: tassista minacciato con una bottiglia, Carabinieri sventano la rapina

La rapina è avvenuta in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti e dei militari impegnati nei servizi di controllo del territorio nei pressi della Stazione Termini.

Il tassista aveva appena terminato una corsa quando è stato avvicinato da un uomo che, impugnando una bottiglia di vetro, lo ha minacciato intimandogli di consegnare l’incasso.

L’intervento dei Carabinieri

La scena non è sfuggita ai Carabinieri presenti nella zona, che sono intervenuti immediatamente per bloccare l’aggressore. L’uomo, un 41enne, ha opposto resistenza cercando di sottrarsi al controllo e dando origine a una breve colluttazione con i militari.

Nonostante i tentativi di divincolarsi, il rapinatore è stato disarmato e immobilizzato senza che né il tassista né gli operatori riportassero ferite di rilievo.

Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino straniero, disoccupato e con precedenti specifici, già noto alle forze dell’ordine che operano nell’area della stazione.

Le accuse e il rito direttissimo

L’uomo è stato accompagnato in caserma e arrestato con le accuse di tentata rapina aggravata, per aver utilizzato una bottiglia come arma impropria, e di resistenza a pubblico ufficiale per l’aggressione ai Carabinieri durante le fasi del fermo.

Il 41enne comparirà nelle prossime ore davanti all’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo presso le aule di piazzale Clodio, dove verrà valutata la convalida dell’arresto e l’eventuale misura cautelare.

