Paura nella notte: due autobus presi a sassate a Roma Est

Una notte di paura quella di venerdì 15 novembre a Rocca Cencia, nella periferia est della Capitale, dove due autobus sono stati colpiti a sassate a pochi minuti di distanza. Un gesto che ha seminato il panico tra i passeggeri a bordo, costretti ad abbandonare i mezzi danneggiati.

Il primo attacco è avvenuto intorno alle 21:30 in via di Rocca Cencia, nei pressi di via Urzulei, zona Colle del Sole. Un autobus della linea 055, gestito da Roma Tpl, è stato centrato da una pietra che ha mandato in frantumi il finestrino laterale sinistro.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della stazione Tor Bella Monaca, allertati dal conducente, che hanno fatto evacuare il mezzo e avviato i primi rilievi.

Nemmeno il tempo di completare gli accertamenti, che un secondo attacco è stato segnalato alle 21:45, sempre in via di Rocca Cencia.

Questa volta, un autobus della linea 555, ancora della Roma Tpl, è stato colpito frontalmente. Il vetro anteriore destro è esploso sotto l’impatto, costringendo l’autista a interrompere la corsa e a mettere in salvo i passeggeri, fortunatamente rimasti illesi.

Un’unica mano dietro gli attacchi?

Le due sassaiole, ravvicinate per tempo e luogo, sembrano opera dello stesso responsabile – o di un gruppo – che ha agito indisturbato nella zona.

I Carabinieri della compagnia di Frascati stanno indagando, raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali riprese di telecamere di sorveglianza.

Preoccupazione tra gli abitanti:

“Non è accettabile che i mezzi pubblici diventino bersagli di atti vandalici,” ha dichiarato un residente della zona di Rocca Cencia.

