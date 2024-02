Paura per grosso incendio a Fiumicino: A fuoco grosso capannone

Momenti di paura, questa mattina Mercoledì 14 Febbraio 2024, per un grosso incendio sviluppatosi tra Maccarese e Passoscuro. Una coltre di fumo nera ben visibile anche dai territori limitrofi.

Questo lo scenario odierno visibile anche dall’autostrada Roma Civitavecchia, all’altezza dell’uscita per Maccarese. Ad andare a fuoco è un grosso capannone: si tratterebbe di un fienile/deposito agricolo. Sul posto, per domare le fiamme, sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco, in particolare con la squadra 26A di Cerveteri.

Da capire, l’entità dei danni e la presenza o meno di persone coinvolte. Dalle prime informazioni che si apprendono, il deposito si trova all’interno del territorio comunale di Fiumicino, in Viale dei Tre Denari, strada che costeggia la E80. L’incendio sarebbe divampato intorno alle 9.00.