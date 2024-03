Paura per il volo ITA Roma Fiumicino-Amsterdam, atterraggio d´emergenza

Attimi di paura durante il decollo. Un colpo improvviso sulla parte frontale dell’aereo ha costretto i piloti di un volo Ita Airways diretto ad Amsterdam a chiedere alla torre di controllo dell’aeroporto di Fiumicino da dove era appena decollato l’autorizzazione a un atterraggio di emergenza per verificare l’entità dei danni riportati.

Una volta che l’aereo è giunto a terra è stato possibile accertarsi di quanto era accaduto. Sul naso del jet c’era una profonda ammaccatura che, pur non compromettendo il funzionamento del velivolo, necessitava di immediate riparazioni di un punto comunque rilevante per il suo complessivo equilibrio aerodinamico.

Dopo l’impatto con un oggetto non identificato il comandante ha ritenuto per precauzione necessario fare rientro allo scalo di partenza.

I passeggeri del volo AZ108 partiti alle 8.25 di ieri Giovedì 7 Marzo 2024 e secondo i piani destinati ad atterrare all’aeroporto internazionale di Amsterdam Schipol, sono stati fatti scendere per essere riprotetti e imbarcati successivamente su un volo sostitutivo che è arrivato a destinazione. Sono ancora in corso le verifiche necessarie alla ricostruzione della dinamica dell’evento.

Potrebbe essersi trattato di uno stormo di uccelli, probabilmente gabbiani vista l’entità del danno arrecato alla fusoliera, che nonostante la presenza di strumenti sonori di dissuasione e dei falconieri talvolta finiscono per collidere con gli aerei in fase di decollo o di atterraggio nell’aeroporto situato a pochi passi dal Tirreno.

