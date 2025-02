Paura per Papa Francesco: si rompe il bastone, e il pontefice vacilla per qualche istante

Inconveniente per Papa Francesco all’udienza giubilare del sabato in Aula Paolo VI. Il Papa stava facendo il suo ingresso, camminando aiutandosi con il bastone, che però si è rotto alla base. Tuttavia, a causa del distacco di un sostegno, ha perso momentaneamente l’equilibrio, vacillando per qualche istante.

L’aiuto e il proseguimento dell’udienza

Immediatamente, mons. Leonardo Sapienza e un assistente lo hanno raggiunto, sorreggendolo sottobraccio. Il Papa ha quindi proseguito senza difficoltà, svolgendo l’udienza come previsto e successivamente spostandosi con la sedia a rotelle per salutare i fedeli.

Nonostante il piccolo incidente iniziale, Papa Francesco ha dimostrato la sua consueta determinazione, recandosi anche nella Basilica di San Pietro per salutare i pellegrini che seguivano l’udienza dai maxi schermi. “Buongiorno a tutti voi. Vi ringrazio della vostra presenza e vi do la benedizione. Preghiamo il Padre nostro. Adesso farò il giro salutando la gente”, ha dichiarato il Pontefice, rassicurando i presenti.

L’episodio si aggiunge ad altri piccoli incidenti che, negli ultimi tempi, hanno fatto preoccupare i fedeli, ma che non sembrano fermare l’impegno e la vicinanza di Papa Francesco alla comunità.

