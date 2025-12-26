Paura su un bus Atac: minaccia i passeggeri con coltello e pistola, arrestato

Momenti di paura a bordo di un autobus Atac, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il panico tra i passeggeri mostrando un coltello e quella che sembrava una pistola.

È accaduto nella zona di Ciampino, dove i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti arrestando un 51enne, originario della Repubblica Ceca ma residente a Roma.

L’allarme è scattato quando alcune segnalazioni hanno raggiunto la centrale operativa: a bordo di un mezzo pubblico c’era un uomo che, tra urla e gesti minacciosi, stava terrorizzando chi viaggiava con lui.

I militari della Tenenza di Ciampino hanno intercettato l’autobus in via Anagnina e sono saliti a bordo per tentare un approccio.

Alla vista dei carabinieri, però, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo, visibilmente ubriaco, avrebbe simulato l’estrazione di un’arma dalla giacca, per poi scagliarsi contro i militari.

Ne è nato un momento di forte tensione, risolto grazie al sangue freddo degli operanti, che sono riusciti a immobilizzarlo e metterlo in sicurezza senza che nessuno rimanesse ferito.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità dell’uomo un coltello a serramanico e una replica di pistola modello Glock, priva del tappo rosso, elemento che aveva contribuito ad alimentare il panico tra i passeggeri.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, il 51enne è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il Tribunale di Roma, dove il giudice ha convalidato l’arresto.

