Paura su via Prenestina: bus Atac in fiamme, salvo l’autista

Un’altra giornata di fuoco, nel vero senso della parola. Ma stavolta non si tratta di sterpaglie o campi bruciati. Martedì 1° luglio, poco dopo mezzogiorno, è stato un bus Atac a trasformarsi in una torcia su ruote, mentre percorreva via Prenestina, all’altezza di largo Telese.

A notare per primo il guasto è stato proprio il conducente, che con grande prontezza di riflessi ha accostato il mezzo e lanciato immediatamente l’allarme. Una manovra provvidenziale, visto che il bus – fortunatamente fuori servizio – non trasportava passeggeri.

Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha attirato decine di curiosi e residenti, allarmati da una colonna di fumo nero che ha avvolto i palazzi circostanti.

L’incendio si è sviluppato nella parte posteriore del mezzo e ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, affiancati dalla polizia locale e dai tecnici dell’azienda del trasporto pubblico.

In una nota ufficiale, Atac ha chiarito la dinamica dell’accaduto:

“Mentre percorreva via Prenestina, un bus fuori servizio, quindi senza persone a bordo, che stava rientrando in rimessa, ha preso fuoco. L’azienda ha subito allertato i vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. I nostri tecnici svolgeranno ora tutti gli accertamenti e le analisi necessarie per comprendere le cause dell’evento“.

