Paura sul litorale romano: due malviventi in passamontagna assaltano villa a Ladispoli

Erano circa le 10 del mattino di martedì 21 gennaio, quando la quiete di una villa bifamiliare immersa nella campagna di Ladispoli è stata spezzata da un’irruzione brutale.

Due uomini, con il volto coperto da passamontagna, hanno forzato l’ingresso e, in pochi istanti, si sono trovati faccia a faccia con la governante, sola in casa.

L’attacco è stato fulmineo e spietato. La donna, colta alla sprovvista, è stata immobilizzata con dei pantaloni trovati sul posto, mentre i rapinatori iniziavano a rovistare in cerca di oggetti di valore.

Il loro obiettivo sembrava chiaro: la cassaforte. Armati di un piccone recuperato sul posto, hanno provato ad aprirla con violenza, ma senza successo.

Dopo venti minuti di caos e angoscia, i due uomini hanno abbandonato il tentativo di scassinare la cassaforte.

Non se ne sono andati a mani vuote, però: hanno arraffato alcuni monili di scarso valore, lasciandosi alle spalle una scena desolante e una donna sotto shock, ma fortunatamente illesa.

I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, intervenuti subito dopo la chiamata d’allarme, stanno lavorando senza sosta per ricostruire ogni dettaglio.

La zona è sotto esame: le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare elementi decisivi per identificare i due banditi.

Gli investigatori sospettano che il piano iniziale fosse un semplice furto, ma la presenza della governante ha cambiato tutto, trasformando l’incursione in una rapina improvvisata.

Questo episodio ricorda un altro colpo recente avvenuto a Torrimpietra, nella villa di Maria Sole Agnelli, sorella del leggendario Gianni Agnelli. Tuttavia, gli inquirenti escludono un collegamento diretto tra i due episodi.

A Torrimpietra, i malviventi agirono con precisione chirurgica, immobilizzando vigilante e domestica prima di impossessarsi della cassaforte.

A Ladispoli, invece, la situazione è apparsa più caotica e meno pianificata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.