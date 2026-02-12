Paura sulla Casilina: rapinatore arrestato con pistola carica davanti al Monte dei Paschi

Poteva essere una mattinata di paura al Quadraro. E invece si è conclusa con un arresto prima ancora che il colpo iniziasse.

Intorno alle 8.30 di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, un uomo è stato bloccato dagli agenti in pattugliamento su via Casilina mentre stava per mettere a segno una rapina alla filiale del Monte dei Paschi di Siena.

Aveva una pistola con la matricola abrasa e il colpo già in canna. Era pronto a entrare.

L’appostamento e il piano

Il sospetto era fermo a pochi metri dall’ingresso della banca, in sella a uno scooter che dagli accertamenti è risultato rubato.

Agli agenti non sono sfuggiti i suoi movimenti nervosi: continuava ad armeggiare vicino al mezzo, osservando l’ingresso dell’istituto di credito.

Secondo quanto ricostruito, il piano era semplice quanto pericoloso: attendere l’arrivo del direttore per entrare insieme a lui all’apertura della filiale, neutralizzare i sistemi di sicurezza e agire rapidamente prima dell’afflusso dei clienti.

Ma il controllo del territorio, intensificato nella zona, ha mandato all’aria il colpo.

Il blitz prima dell’irruzione

Quando l’uomo ha dato segni di voler passare all’azione, gli agenti sono intervenuti senza esitazioni. Lo hanno immobilizzato e disarmato prima che potesse fare anche solo un passo verso l’ingresso.

Durante la perquisizione è emerso il dettaglio più inquietante: la pistola, oltre ad avere la matricola abrasa, era pronta a sparare.

Il colpo già in canna conferma, secondo gli investigatori, che l’uomo fosse determinato a usare l’arma in caso di imprevisti.

Le accuse

L’arrestato, un soggetto con precedenti specifici, dovrà ora rispondere di:

Tentata rapina aggravata;

Porto abusivo di arma clandestina;

Riciclaggio;

Ricettazione, per lo scooter risultato rubato.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche in una zona densamente popolata e in un orario di grande afflusso.

