Paura sulla Roma-Civitavecchia: mezzo pesante urta un cavalcavia e i detriti travolgono un’auto

Un impatto violento, il boato che ha spezzato bruscamente la routine del traffico mattutino e una pioggia improvvisa di calcinacci e frammenti di cemento piombata sulle corsie di marcia.

Attimi di vera e propria paura si sono consumati questa mattina lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, dove un mezzo pesante fuori sagoma ha urtato una struttura sopraelevata, provocando il distacco e il crollo di pesanti detriti finiti direttamente sopra una vettura in transito.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8.50, all’altezza del chilometro 15,900 dell’arteria stradale che unisce la Capitale al polo portuale tirrenico. Secondo una prima e parziale ricostruzione della dinamica del fatto, il tir stava trasportando un escavatore da cantiere.

A innescare l’incidente sarebbe stata la pala meccanica del macchinario che, rimanendo incautamente sollevata oltre la sagoma consentita, ha agganciato la parte inferiore del ponte provocando il cedimento immediato di una porzione del rivestimento in muratura.

La sfortuna ha voluto che proprio in quel millesimo di secondo, sulla corsia adiacente, stesse transitando un’automobile, centrata in pieno dai blocchi crollati a seguito della collisione.

Nonostante l’impatto e i pesanti danni riportati dalla carrozzeria del veicolo colpito, il bilancio finale ha del miracoloso: i soccorritori intervenuti tempestivamente sul posto hanno infatti confermato che non si registrano feriti né tra gli automobilisti di passaggio né a bordo del camion.

La macchina dei soccorsi e della viabilità si è attivata istantaneamente. Sul luogo dell’incidente sono confluite le squadre d’emergenza dei Vigili del Fuoco per la rimozione dei blocchi instabili, le pattuglie della Polizia Stradale e i tecnici del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia, incaricati di verificare le condizioni strutturali del cavalcavia.

Per consentire i rilievi, la bonifica della carreggiata e le verifiche statiche sul ponte, è stato temporaneamente sbarrato al traffico il tratto autostradale compreso tra le uscite di Torrimpietra e Cerveteri in direzione della statale Aurelia.

Per limitare le code e i forti disagi all’utenza proveniente da Roma e diretta verso Civitavecchia, la società di gestione ha istituito l’uscita obbligatoria a Torrimpietra, consigliando di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in A12 allo svincolo di Cerveteri.

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