Paura sull’A1: fiamme a una ruota di un’autocisterna GPL, 10 km di coda verso Roma

Pomeriggio di passione oggi sull’A1 Milano–Napoli, dove verso le 16:15 un incendio ha interessato la ruota di un’autocisterna che trasportava GPL.

Le fiamme, divampate all’altezza del chilometro 525, tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione Roma Nord, hanno costretto alla chiusura totale dell’autostrada in entrambe le direzioni.

Il bilancio immediato: 10 chilometri di coda verso Roma e 2 chilometri in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia, mentre la protezione civile ha iniziato a distribuire bottigliette d’acqua agli automobilisti bloccati.

Problemi anche sulla Diramazione Roma Nord, chiusa in direzione A1 tra Fiano Romano e il bivio, con ulteriori 4 chilometri di coda per l’uscita obbligatoria a Fiano Romano.

Autostrade consiglia agli automobilisti diretti verso Roma o Napoli di uscire a Orte, proseguire sulla viabilità ordinaria tramite SS675 e SS2 Via Cassia, per poi rientrare sul GRA e imboccare nuovamente l’A1.

Chi viaggia verso Firenze dovrebbe invece utilizzare la Diramazione Roma Sud, passare dal GRA, proseguire sulla SS2 Cassia verso Viterbo, prendere la SS675 e rientrare in autostrada ad Orte.

Non solo A1: in mattinata un altro incendio ha creato problemi alla circolazione, questa volta nei pressi dell’A12, all’altezza di Santa Marinella. Il fumo intenso ha reso difficile la visibilità per i veicoli in transito, rallentando ulteriormente il traffico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.