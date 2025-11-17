PD-SCE-RF-LCG IV Municipio: solidarietà a Leobruni per attacchi sessisti

Pubblichiamo la nota congiunta dei capigruppo Federico Proietti (Pd), Carla Corciulo (Sce), Gianluigi Bardini (Rf) e Fulvio Pastorelli (Lcg) del Municipio IV di Roma.

“Quello che si è visto nel recente video diffuso sui social, dove alcuni cittadini e cittadine denigrano con espressioni sessiste e offensive la vice presidente ed assessora Annarita Leobruni, deve essere considerato alla stregua di vergognosi attacchi personali che nulla hanno a che fare con il confronto politico. Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato: da tempo l’assessora Leobruni è bersagliata da una campagna denigratoria che mira a colpire la sua persona. Nonostante ciò, continua a svolgere il suo lavoro con professionalità e senso delle istituzioni.

Pur nel rispetto delle legittime differenze politiche, travalicare il confronto civile con insulti che denigrano la persona e la donna rappresenta un grave passo che va oltre i limiti del naturale dibattito democratico, creando un clima pericoloso e inaccettabile che alimenta odio e violenza anziché dialogo e confronto.

Come capigruppo di maggioranza, denunciamo con forza questi comportamenti ed esprimiamo la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno umano e politico all’assessora Leobruni. Saremo al suo fianco nel lavoro amministrativo e nella battaglia per un confronto politico rispettoso e libero da ogni forma di offesa e discriminazione.“

