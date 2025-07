“PE-PPE!”: Roma sale a bordo della cultura. Parte il bus che porta la bellezza in ogni Municipio

È colorato, gratuito e pieno di sorprese: si chiama PE-PPE! e non è un semplice autobus, ma un viaggio itinerante nella meraviglia di Roma, pronto a partire dal 2 luglio al 12 ottobre per attraversare ogni angolo della città, dal centro ai quartieri più lontani.

L’iniziativa, voluta da Roma Capitale e promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con quello alla Mobilità e i 15 Municipi, nasce con un obiettivo semplice ma potente: rendere la cultura accessibile a tutte e tutti, senza barriere economiche o geografiche.

Il tour della bellezza parte sotto casa

Ogni Municipio sarà punto di partenza di cinque percorsi culturali, per un totale di 75 viaggi a bordo di un pullman speciale, che potrà accogliere fino a 45 passeggeri per corsa. Gratuitamente – e con accesso garantito anche ai luoghi e agli eventi solitamente a pagamento – i cittadini potranno esplorare musei, siti archeologici, ville storiche, arene estive, rassegne teatrali e cinematografiche.

Non solo Colosseo e Musei Capitolini, ma anche luoghi meno conosciuti, gemme nascoste nei quartieri e scorci inaspettati: PE-PPE! è pensato per chi Roma non ha mai potuto viverla pienamente, per limiti economici, distanze, mancanza di informazioni o occasioni.

Visite guidate esclusive e ingressi speciali

Grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, i partecipanti potranno scoprire:

il Museo della Forma Urbis nel Parco del Celio,

la collezione permanente del Museo di Roma a Palazzo Braschi,

i Musei Capitolini e il Museo dell’Ara Pacis,

la suggestiva Centrale Montemartini in via Ostiense,

itinerari tra Villa Borghese e Villa Torlonia,

visite serali tra i Fori Imperiali e la Roma del Rinascimento.

Cinema all’aperto, musica e teatro: un’estate in prima fila

PE-PPE! non si ferma ai musei: sarà il passaporto per l’estate culturale romana. Tra le tappe anche:

la Casa del Cinema nel teatro all’aperto Ettore Scola,

Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti,

il Puntasacra Film Fest all’Idroscalo di Ostia,

gli appuntamenti del Festival delle Letterature,

gli spettacoli del Teatro Ostia Antica Festival,

e le finali del Premio Fabrizio De André alla Magliana.

Un progetto corale: il Municipio è la chiave

Ogni cittadina e cittadino potrà partecipare contattando direttamente il proprio Municipio, che diventa così protagonista nella promozione culturale di prossimità. Non solo logistica, ma cura del territorio e inclusione sociale, per far sì che ogni persona possa sentirsi parte del patrimonio della città.

Un nome, una promessa: PE-PPE! Non sarà il solito giro

“PE-PPE! Non sarà il solito giro” – recita lo slogan. E ha ragione: questo progetto rappresenta un cambio di passo nella visione culturale della Capitale, un ponte tra i territori e il cuore pulsante della città, una festa mobile che porta la cultura dove non arriva mai.

Un’iniziativa che unisce bellezza, cittadinanza e partecipazione. Perché, in fondo, Roma non è solo da guardare: è da vivere. Insieme.

Il PROGRAMMA di luglio e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.culture.roma.it . Info allo 060608 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 19).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.