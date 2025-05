“Peggio dell’Inferno” di Marco Rinaudo

Un nuovo romanzo per Marco Rinaudo, giornalista e scrittore, che questa volta offre ai lettori una storia intricata ed imprevedibile. “Peggio dell’Inferno”, terzo libro edito da Il Cuscino di Stelle, raccoglie i destini di un magistrato e di un delinquente che si aggrovigliano in un concatenarsi di inevitabili eventi.

Sembra un confronto improponibile tra due mondi opposti ma, in realtà i protagonisti sono più simili di quanto si pensi. Due vite in qualche modo sovrapponibili, condotte senza morale e rettitudine. Ma una redenzione ci sarà anche per loro.

La presentazione del libro si svolgerà il 30 maggio alle ore 17.30 al Teatro delle Muse, diretto da Rino Santoro. Ad introdurre la giornalista Federica Rinaudo insieme all’attore, regista, autore, Geppi Di Stasio, da anni in prima linea nelle battaglie sociali e sui diritti.

Di Stasio, direttore della Compagnia Stabile dello storico teatro, modererà il dibattito che vedrà sul palco, oltre all’autore, anche il criminologo Michel Maritato, consulente di parte di noti casi di cronaca nera attualmente sotto i riflettori della stampa internazionale, l’attore e regista Emanuele Vezzoli, socio dell’associazione Coscioni ed interprete della tormentata vicenda giudiziaria legata a Piergiorgio Welby che ha portato in scena con “Ocean Terminal” e l’avvocato penalista Carol Gabriella Maritato, specializzata sui reati della violenza di genere.

Nelle pagine di questo nuovo romanzo Marco Rinaudo, che ha partecipato a numerosi concorsi letterari ed ha pubblicato finora il romanzo “Il Capo Tonnara, storie di mafia e di tonni” e la raccolta di poesie “Amore è poesia”, inventa, analizza, descrive i dettagli di due vite parallele fornendo al lettore un’esperienza di lettura profondamente immersiva e stimolante.

