Peppe Servillo porta al Teatro Palladium “Il fuoco che ti porti dentro”

Una nuova tappa per Flautissimo Festival, la storica rassegna diretta da Stefano Cioffi che quest’anno torna con il titolo “Tutto quello che avrei voluto dirti… o quasi”.

Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21, il Teatro Palladium di Roma ospita Peppe Servillo con Il fuoco che ti porti dentro, tratto dal romanzo di Antonio Franchini (Marsilio Editori), vincitore del Premio Campiello – Selezione Giuria dei Letterati. Con lui sul palco Cristiano Califano alla chitarra, in una produzione Flautissimo e Bellosguardo.

Il racconto, intenso e appassionato, ripercorre la vita e la morte di Angela, donna dal carattere impossibile, eroina tragica e imprevedibile, e del figlio che tenta di ricomporne il mistero.

Tra ironia e dolore, Servillo intreccia parola e musica, accompagnato dalla chitarra di Califano, in una partitura scenica che alterna leggerezza e profondità.

“Quello che mi affascina del romanzo – spiega Servillo – è il movimento dei personaggi, che cambiano insieme alla storia. È un’idea di letteratura viva, che attraversa teatro, narrativa e musica”.

Il romanzo di Franchini, al confine tra commedia e tragedia, indaga la furia e la fragilità umana attraverso il ritratto di una madre capace di incarnare gli eccessi e le contraddizioni dell’Italia.

Un’opera che unisce introspezione e teatro, con una protagonista “eduardiana”, viscerale e magnetica.

Gli artisti

Peppe Servillo, cantante, autore e attore, fondatore e voce degli Avion Travel, ha calcato i palchi di cinema e teatro collaborando, tra gli altri, con Toni Servillo, Manetti Bros., Eduardo De Filippo, Damiano Michieletto e Enzo Avitabile.

Cristiano Califano, chitarrista e compositore, ha suonato in tutto il mondo con artisti come Massimo Ranieri, Eugenio Bennato, Mimmo Epifani, Angel Parra e Horacio Duran.

Flautissimo Festival

Giunto alla sua 27ª edizione, Flautissimo Festival è promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Accademia Italiana del Flauto, Zètema Progetto Cultura, Fondazione Roma Tre – Teatro Palladium e Teatro di Roma, con il contributo della Regione Lazio.

Nato come rassegna di musica classica, nel tempo il festival ha ampliato il proprio linguaggio, ospitando nomi come Emma Dante, Roberto Herlitzka, Moni Ovadia, Galatea Ranzi, Massimo Wertmuller, Rita Marcotulli e Gabriele Coen, aprendo il dialogo tra musica, teatro e performance contemporanee.

Informazioni utili

Luogo: Teatro Palladium – Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma (Metro B Garbatella)

Data: Martedì 4 novembre 2025 – Ore 21:00

Biglietti: €21 intero, €17 ridotto – www.accademiaitalianadelflauto.it/biglietti

Info: produzione@accademiaitalianadelflauto.it

