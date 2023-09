Per chi suona quella campana

Il rintocco delle campane

Le campane le ha una singola Chiesa, le hanno tutte le Chiese.

Suonano per convocare i fedeli alle funzioni e alla preghiera, consentendo di identificare con precisione i momenti della vita cristiana.

Anche i non fedeli possono ascoltare i rintocchi delle campane.

Le campane suonano : per le messe feriali e festive, Angelus del mattino-mezzogiorno-sera e Angelus festivo, commemorazione della morte di Gesù Cristo, agonia, messe solenni, lodi, vespri, adorazioni eucaristiche, dottrina, confessioni, battesimi, matrimoni, benedizione eucaristica, suono a festa, funerali.

Settanta anni di età, qualche anno in più o in meno, dalle chiese di Roma iniziamo a “riconoscere” e ascoltare un particolare rintocco di campana, che sino a qualche anno prima ignoravamo e non solo per distrazione.

Quello della campana a morto… e…

Suono di campane, una alla volta, con una pausa di silenzio tra un rintocco e l’altro, dando un lento senso di mestizia. Anche le campane, sembra, abbiano un cuore.

Due rintocchi era il segnale della morte di una donna, tre rintocchi per un uomo, quattro per un sacerdote o un diacono, sei rintocchi per il vescovo della diocesi, nove per il papa.

Nel mio paese, Santi Cosma e Damiano, in via Giuseppe Garibaldi c’era, e c’è ancora, una biforcazione che porta alla frazione di Ventosa o alla contrada “La cupa” . Lì c’era, e c’è’ tuttora, un basso muro di cemento, che anni fa si usava anche per l’affissione dei manifesti funebri.

Da bambino, da ragazzo, da giovane uomo, transitavo in quella biforcazione in macchina con mio padre.

Lui, sempre, si soffermava a leggere la data di nascita del nuovo morto, in un secondo momento il nome e cognome del defunto.

Più gli anni passavano e più si impressionava, perché la data di nascita del defunto, a mano a mano, si avvicinava sempre più alla sua data di nascita.

Per lui quel muro e quei manifesti erano un segnale, che lo preoccupava.

Nelle mie camminate mattutine, ho trovato il tempo di analizzare il perché della mia, e di altri miei coetanei, recente attenzione al rintocco della campane a morto.

Negli anni è aumentata la frequentazione dei funerali di amici e conoscenti, oltre che di parenti.

Il rintocco di ogni singola e lenta campana, con la sua pausa, si va a mischiare con la tristezza della funzione religiosa. e alla ripetitività delle stesse nel tempo.

Il contenuto di questo articolo è un po’ triste, ma rientra nella vicenda umana.

La vicenda umana comporta anche la capacità anche di ridere.

Risata, associata alla gioia.

E’ importante perché sostiene il tono dell’umore, riequilibra lo stress e il nervosismo.

La risata è un elemento che rafforza le relazioni sociali e facilita la comunicazione con chi ci circonda, instaurando un clima emotivo di sintonia.

La risata rappresenta uno stimolo positivo per la nostra salute, Il benessere psicofisico dipende da numerosi fattori, ma da una risata non si può che trarre beneficio.

Evviva quindi le campane che suonano a festa