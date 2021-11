Per i 40 anni dalla scoperta di Casal de’ Pazzi

Nel mese di novembre del 1981, durante i lavori di urbanizzazione di un nuovo quartiere tra la via Tiburtina e la via Nomentana, le ruspe misero in luce un sito preistorico, allora denominato Giacimento di Rebibbia – Casal de’ Pazzi, oggi rarissimo esempio di scavo pleistocenico musealizzato.

A quarant’anni dalla scoperta di questo luogo si inaugura un semestre di eventi speciali promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’obiettivo di presentare le molteplici attività del museo e, soprattutto, una nuova stagione di studi e ricerche.

Il primo appuntamento previsto è la presentazione del libro-guida del Museo Quando a Roma vivevano gli elefanti, che si terrà martedì 30 novembre 2021 alle ore 17 presso la Biblioteca “Fabrizio Giovenale” (via Fermo Corni, snc).I temi trattati nel volume costituiranno lo spunto per una discussione con alcuni degli autori e la curatrice Patrizia Gioia, dedicando uno sguardo particolare ai progressi scientifici e alle scoperte archeologiche che hanno profondamente modificato le conoscenze sul mondo neandertaliano.

Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube della Sovrintendenza Capitolina, e sulle pagine Facebook del Museo di Casal de’ Pazzi e della Biblioteca Fabrizio Giovenale.

Nel corso dell’evento verranno presentate le numerose iniziative previste fino a marzo 2022, tra cui una conferenza internazionale sullo stato dell’arte delle conoscenze sul Pleistocene.

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni 9.00 – 19.00) a ingresso libero fino a esaurimento posti; l’accesso è consentito previa esibizione di Green Pass.

www.museocasaldepazzi.it

https://www.youtube.com/user/SovraintendenzaRoma

https://www.facebook.com/museocasaldepazzi