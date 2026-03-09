“Pericolo di coppia”: l’eterno duello tra uomo e donna al Teatro Duse

Il sipario del Teatro Duse di Roma si prepara ad aprirsi su uno dei testi più rappresentati e amati della drammaturgia contemporanea brillante: venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30 debutta il nuovo allestimento di “Pericolo di coppia”, firmato da Marco Cavallaro.

Non solo una commedia brillante, ma un viaggio ironico e sorprendentemente lucido dentro i meccanismi della vita di coppia.

Dopo oltre 500 repliche in tutta Italia, il testo di Marco Cavallaro torna sul palcoscenico con una nuova veste scenica prodotta da Il Teatro di Ottavio e diretta da Ottavio Buonomo.

Lo spettacolo propone un racconto divertente e pungente dell’evoluzione del rapporto tra uomo e donna: un percorso che parte dalla preistoria, attraversa suggestioni shakespeariane e arriva fino alle ansie e alle contraddizioni delle relazioni contemporanee.

Un trio di attori affiatato

A dare vita alla storia è un cast di tre interpreti che nelle ultime stagioni ha già dimostrato grande sintonia sul palco, conquistando il pubblico con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame.

Sul palco salgono:

Jessica Ferro , reduce dal successo dello spettacolo dedicato a Frida Kahlo, qui alle prese con un personaggio che richiede grande ritmo e precisione comica.

Giulio Marino , attore e autore, che porta in scena con ironia dubbi, contraddizioni e fragilità dell’universo maschile.

Federico Tito Moretti, interprete noto nel teatro di tradizione e contemporaneo, che contribuisce allo spettacolo anche dal punto di vista musicale con il brano originale “Il rap della coppia”.

Il “terzo incomodo” che osserva la relazione

In scena non c’è il classico triangolo amoroso. Il terzo personaggio è piuttosto una figura a metà tra narratore e “terapeuta”, una sorta di osservatore che accompagna il pubblico dentro le dinamiche della relazione.

Attraverso questo sguardo esterno lo spettacolo ripercorre le tappe più familiari della vita di coppia: il primo incontro, il corteggiamento, le cene romantiche, i piccoli conflitti quotidiani e le crisi che spesso mettono alla prova anche i rapporti più solidi.

Regia dinamica e musica originale

La regia di Ottavio Buonomo punta su un ritmo serrato e su una messinscena essenziale, che lascia spazio alla trasformazione continua dei personaggi attraverso cambi di costume e situazioni sempre nuove.

Ad accompagnare l’azione scenica è una colonna sonora originale, composta dallo stesso Buonomo con gli arrangiamenti di Pietro Lanza Peluso, già disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Le repliche al Teatro Duse

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Duse di Roma con tre appuntamenti già molto richiesti dal pubblico:

Venerdì 13 marzo – ore 20:30 (quasi esaurito)

Sabato 14 marzo – ore 20:30 (ultimi biglietti disponibili)

Domenica 15 marzo – ore 18:30 (ultime disponibilità)

La produzione è firmata Il Teatro di Ottavio, con direzione tecnica di Gianluca Boccuni.

Il forte interesse registrato in prevendita ha già portato alla conferma di nuove repliche nella stagione teatrale 2026-2027, segno di un progetto che continua a conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di raccontare con ironia e leggerezza una delle esperienze più universali: la vita di coppia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.