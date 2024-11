Perseguita la sua ex, tra follia e paura: un arresto per stalking a Civitavecchia

La quiete di Civitavecchia è stata turbata da una vicenda che sembra uscita da un thriller psicologico.

Una giovane donna, perseguitata da mesi dall’ex fidanzato, ha vissuto giorni di incubo culminati in un intervento risolutivo da parte della Polizia di Frontiera Marittima, diretta dal Vice Questore Giorgia Iafrate.

L’uomo, già noto alle autorità per comportamenti persecutori, è stato arrestato dopo un crescendo di minacce, aggressioni e azioni che hanno lasciato senza fiato i poliziotti e gli stessi investigatori.

La storia aveva preso una piega inquietante già mesi fa, quando la ragazza aveva trovato il coraggio di denunciare il suo ex per stalking.

Da allora, l’uomo avrebbe dovuto mantenersi lontano dalla sua vita e prepararsi a rispondere di quelle accuse davanti al tribunale. Ma le promesse e i confini legali non sono riusciti a fermarlo.

Nei giorni scorsi, il giovane ha intensificato la sua presenza, appostandosi sotto casa della ex fidanzata e perfino presso l’abitazione della nonna, uno dei pochi rifugi sicuri della ragazza.

È lì che si è consumato uno degli episodi più angoscianti: la giovane, accerchiata dall’uomo, è riuscita a scappare grazie all’intervento fortuito di un passante, trovando rifugio al pronto soccorso, dove si è recata in preda a un profondo stato di agitazione.

Ma il vero colpo di scena è avvenuto quando l’uomo, temendo che il padre della ragazza si fosse recato a denunciarlo nuovamente, si è presentato lui stesso alla Polizia di Frontiera, con un atteggiamento che oscillava tra provocazione e disperazione.

Una volta dentro gli uffici, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo, visibilmente agitato, ha minacciato i poliziotti, cercando il confronto fisico.

Poi ha gettato a terra un voluminoso pacco da cui fuoriuscivano fili e batterie, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Gli agenti, con estrema professionalità, lo hanno immobilizzato, mentre il nucleo artificieri della Polizia di Frontiera di Fiumicino è intervenuto per esaminare l’oggetto sospetto.

Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme: il pacco, pur somigliante a un ordigno rudimentale, non conteneva esplosivo.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato quattro coltelli, due dei quali a serramanico, mentre nella successiva perquisizione domiciliare sono emerse altre armi inquietanti: una spada katana con lama affilata e un arco completo di frecce metalliche.

Ad aggravare il quadro ci sono i profili social dell’uomo, pieni di video violenti e minacciosi, che rappresentano un inquietante manifesto della sua ossessione.

Tra i post, gli investigatori hanno trovato messaggi carichi di odio, indirizzati non solo alla ragazza, ma anche alle istituzioni, un dettaglio che aggiunge un’ulteriore dimensione di pericolo alla vicenda.

Alla luce di questi eventi, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, un reato che purtroppo si sta facendo strada tra i casi di cronaca con drammatica frequenza.

Ora l’uomo si trova nella Casa Circondariale di Civitavecchia, in attesa di rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

