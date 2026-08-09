Persi nel bosco a Cervara di Roma: ritrovati e messi in salvo due sessantaquattrenni dai Vigili del Fuoco

Lieto fine per un pomeriggio di grande apprensione nei fitti boschi dei Monti Simbruini.

La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha coordinato un tempestivo intervento di soccorso nel territorio comunale di Cervara di Roma per rintracciare due persone che avevano perso l’orientamento addentrandosi nella vegetazione.

L’allarme è scattato ufficialmente intorno alle 16:30, mettendo in moto la macchina dei soccorsi: la centralina d’emergenza ha inviato sul posto la squadra 14/A del vicino distaccamento di Subiaco, coadiuvata dagli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), addestrati ad agire nei contesti impervi e montani.

La svolta nelle ricerche e il rientro a valle

Le operazioni di setaccio delle aree boschive si sono sviluppate con rapidità, consentendo ai soccorritori di stringere il cerchio sull’area di smarrimento in circa un’ora e mezza.

Intorno alle 18:00, gli uomini del SAF e i vigili della 14/A sono riusciti a raggiungere i due dispersi: un uomo e una donna, entrambi di 64 anni.

Condizioni di salute: i due escursionisti, fortunatamente provati ma in discrete condizioni generali di salute, sono stati subito rassicurati e messi in sicurezza;

L’accompagnamento: il personale VVF ha provveduto a scortare la coppia lungo i sentieri fino a raggiungere la valle e la strada principale.

Ad attendere i due sessantaquattrenni al punto di raccolta erano presenti i sanitari del 118, pronti per i controlli medici di rito, unitamente alle Forze dell’Ordine per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell’accaduto.

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