Pesca clandestina a Ostia: lenze pericolose sequestrate dalla Capitaneria di Porto di Roma

Attrezzi da pesca clandestini e pericolosi per la navigazione scoperti al largo di Ostia. La Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino ha intercettato strumenti illegali, privi di segnalazioni, a quasi 500 metri dalla costa, in un’operazione che ha evitato potenziali incidenti.

Durante una pattuglia di controllo, la motovedetta Cp 534 ha rinvenuto dieci lenze chilometriche, ciascuna lunga almeno venti metri, con una decina di ami e pesanti piombature. Gli attrezzi, sequestrati immediatamente, avevano ancora le esche attaccate, segno evidente di un posizionamento recente.

Al momento del ritrovamento, nessuna barca era presente nelle vicinanze, probabilmente a causa del peggioramento del meteo, ma il pericolo era tutt’altro che scongiurato.

Secondo le prime indagini, gli strumenti sono stati piazzati da pescatori sportivi fuorilegge, incuranti delle normative che regolano la pesca.

Grazie all’intervento della Capitaneria, è stato evitato non solo il rischio di gravi incidenti per i diportisti, ma anche la pesca illegale di specie protette. “Questa operazione,” ha dichiarato la Capitaneria, “è un atto di tutela anche nei confronti dei pescatori professionali, che ogni giorno affrontano difficoltà e sacrifici per lavorare onestamente.”

