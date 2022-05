Peste suina africana, sarà individuata l’area da perimetrare nel Lazio

“Nella serata del 4 maggio 2022, in seguito al ritrovamento di un esemplare di cinghiale morto a causa della peste suina, si è riunita, in raccordo con il Commissario straordinario nazionale alla Peste suina africana Angelo Ferrari, la task force della Regione Lazio.

La Regione – dichiara in una nota del 5 maggio – metterà a disposizione da domani il numero verde della Protezione civile regionale (803555) per segnalare eventuali ritrovamenti di animali morti e attivare immediatamente i servizi veterinari.

E’ stato deciso inoltre di individuare, sulla base delle carcasse rinvenute, al momento una sola, l’area da perimetrare e consentire gli interventi che il commissario nazionale adotterà.

E’ previsto per domani mattina un sopralluogo del Commissario nazionale per definire i dettagli degli interventi necessari. E’ importante ricordare che la peste suina non colpisce gli esseri umani ma si diffonde esclusivamente tra suini e cinghiali”.

Le reazioni politiche

“Non possiamo non condividere l’allarme lanciato dalla Coldiretti sul primo caso di peste suina registrato nella Capitale.

L’emergenza sanitaria, infatti, è arrivata al livello massimo e da parte delle Istituzioni non si può più sottovalutare la situazione che, come abbiamo visto, sta diventando anche un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

E’ davvero stucchevole, inoltre, il silenzio della Regione Lazio e di Roma Capitale che, come per la storia dei rifiuti, continuano a scaricarsi le responsabilità senza fare nulla per cercare di arginare il pericolo cinghiali. Come Fratelli d’Italia abbiamo già annunciato che presenteremo un esposto in Procura contro ignoti, ma a questo punto, bisogna attivarsi subito per scongiurare un diffondersi della peste suina che rischia di trascinare la città in una drammatica crisi sanitaria”. E’ quanto dichiarano il 5 maggio i consiglieri regionale e capitolino di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini e Federico Rocca