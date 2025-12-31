Petardo esplode in strada ad Acilia, morto un 40enne

Un pomeriggio di festa trasformato in tragedia. Il giorno di Capodanno si è tinto di sangue ad Acilia, dove un uomo ha perso la vita a causa dell’esplosione di un petardo. Il dramma si è consumato poco dopo le 17, in via Cortemaggiore, sotto gli occhi increduli di chi si trovava in strada.

La vittima è un uomo di 40 anni, di origine moldava. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava all’esterno quando un botto ad alto potenziale è esploso a distanza ravvicinata.

La deflagrazione lo ha investito in pieno, provocandogli gravissime ferite al volto e l’amputazione di una mano, come riferito dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Quando i soccorsi del 118 sono arrivati, l’uomo era già a terra in condizioni disperate. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili: una emorragia massiva non gli ha lasciato scampo. Il decesso è stato constatato pochi minuti dopo, lasciando il quartiere sotto shock.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ostia, che hanno isolato l’area e avviato i rilievi.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire se il petardo fosse stato maneggiato dalla vittima o se l’esplosione sia avvenuta in altro contesto.

