Petrolati (Demos): innovazione imprenditoriale on line nel Municipio XI

“Il consiglio del Municipio Roma XI ha approvato una risoluzione che prevede la realizzazione di uno spazio, sul sito del municipio, per l’inserimento di idee e progetti di innovazione imprenditoriale, in cui è previsto anche un confronto partecipato con i cittadini” annuncia il capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati.

“Una sorta di vetrina per le start-up, per i progetti di innovazione sociale ed economica, per l’imprenditoria di nuova formulazione: per le molteplici realtà presenti sul territorio, che spesso non hanno uno spazio in cui farsi conoscere. Una modalità semplice, intuitiva, inclusiva per mettere in contatto imprenditori, terzo settore ed utenti.”

“Con questo atto, proposto da proposto dal consigliere Demos, Enrico Vulpiani, il municipio XI conferma la sua vocazione di laboratorio di sperimentazione e innovazione.

L’inclusività digitale è uno dei canali migliori per la semplificazione amministrativa, l’erogazione dei servizi, la diffusione delle informazioni e l’accesso ad opportunità di crescita e sviluppo, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei cittadini. Ringrazio il consigliere Enrico Vulpiani per l’impegno profuso in questo progetto di inclusione digitale e sociale” conclude Petrolati.

