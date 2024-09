Petrolati (Demos), la scuola di via Mazzacurati torna ad essere seggio

“Abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare la mozione di Demos, presentata dal mio predecessore, on. Paolo Ciani, in merito al ripristino dei seggi di Corviale in via Mazzacurati” afferma il capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati.

“Una vicenda che coinvolge da anni gli elettori di ben cinque sezioni che dalla scuola in via Marino Mazzacurati 90, interessata da lavori strutturali, erano state spostate in via delle Vigne.

Essendosi conclusi da tempo i lavori e in considerazione delle necessità degli elettori di via Mazzacurati, che per esprimere il proprio diritto di voto erano costretti a spostarsi con i mezzi pubblici o privati invece di poter raggiungere comodamente i seggi a piedi, abbiamo chiesto e ottenuto per loro che le sezioni n. 1927 – 1928 – 1929 – 1931 e 1932 tornino dalle prossime elezioni a via Mazzacurati. Un atto dovuto per garantire il diritto di voto delle cittadine e dei cittadini di Corviale” conclude Petrolati.

