Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo sconosciuto

Sette mesi, no sette anni. Non valeva la pena aspettare e portare a buon fine quanto un “tecnico capace” poteva ancora fare? Terminato agosto, si è aperto un Consiglio dei Ministri e Il Presidente del Consiglio Mario Draghi può anche aver notato delle sedie vuote intorno al tavolo, che qualche Ministro ha deciso di non occupare; può anche aver notato dei Ministri imbarazzati seduti e presenti intorno al tavolo, essendo esponenti di partiti politici che hanno tolto la fiducia al suo governo; può anche aver deciso di spronare politici e tecnici di amministrazioni a continuare a lavorare sodo nei prossimi due mesi.

A settembre e ottobre il 50% del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve essere centrato, come il traguardo di 20 obiettivi sui 55 concordati con l’Unione Europea; altri 9 obiettivi sono stati realizzati nei mesi appena trascorsi.

Il Presidente del Consiglio è in carica per gli affari correnti, ma Mario Draghi da vero “Capo” chiede uno sforzo eccezionale a tutte le amministrazioni coinvolte. Il timore del Presidente del Consiglio è il calo di tensione delle strutture amministrative, le scadenze e i decreti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vanno rispettati e realizzati.

Ma i Ministri e le loro strutture amministrative avrebbero bisogno di essere spronati? Anche se distratti dalla campagna elettorale in corso?

Qualche giorno fa ero in un centro commerciale e in un negozio, vuoto di acquirenti, di telefonia, tre lavoratori discutevano fra loro . La signora addetta alle proposte commerciali per il gas e la luce si rivolgeva così all’addetto vendita dei telefonini: “la colpa è di Prodi che è passato all’euro, abbandonando la lira. Mio marito guadagnava 6.500.000 di lire e si è trovato a guadagnare circa 3.300,00 euro”.

Ho pensato agli anni di riferimento, ho pensato all’importo, notevole in quegli anni, e ho pensato alle possibili motivazioni della lamentela. Sono passati 20 anni circa e ci si lamenta di Prodi e dell’euro. Alla fine del 2022 quali saranno le critiche su Draghi?

Sette intervistati su dieci affermano di non avere nessuna o scarsa conoscenza del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Della lira o dell’euro quale era ed è la conoscenza?

Salvini qualche giorno fa ha citato la Basilicata: costo del gas dimezzato per i cittadini della regione e propone per tutta la nazione il modello Basilicata. In ragione delle compensazioni da parte delle compagnie che estraggono carburante in Basilicata, i cittadini lucani non pagheranno i costi del prodotto, ma solo gli oneri accessori, vedendosi dimezzata la bolletta. Perché Salvini non ha aggiunto che sono migliaia i barili di greggio estratti al giorno dall’impianto di Tempa Rossa, gestito dalla francese Total? Centinaia di migliaia i metri cubi di metano e migliaia i barili di petrolio equivalenti di Gpl.

Almeno per informazioni ai tutti i cittadini, che forse non sanno.

Non giudico e non commento l’intervento elettorale di Salvini, riporto invece quello che in realtà è successo in provincia di Pavia.

Il Comune di Torre Beretti e Castellaro, 500 abitanti nella Bassa Lomellina, produce energia elettrica grazie ai pannelli fotovoltaici e ora ha deciso di regalarla ai residenti.

Il fotovoltaico del centro sportivo produce energia in abbondanza. Tutta quella che non viene utilizzata dall’impianto, verrà distribuita gratuitamente a una buona parte dei residenti. Questi ultimi, come vuole la legge, dovranno costituire una società senza scopo di lucro per essere una Comunità energetica rinnovabile, un passaggio tecnico, ma indispensabile. Per ora non potranno aderire tutti i residenti, ma solo una parte di essi. Basandosi su criteri di bisogno e di onestà (per dire: se sei indigente hai buone possibilità di essere selezionato, ma se non hai pagato le tasse comunali sei automaticamente escluso), sarà l’amministrazione comunale a controllare e decidere. L’obiettivo è comunque di allargare la platea dei beneficiari, la legge statale, attesa a breve e che consentirà questa pratica non solo sulle cabine di bassa tensione, ma anche di media, permetterà di fornire energia gratis a tante famiglie, forse a tutte quelle che vivono nel comune.

Il centro sportivo, costruito di recente con fondi del Coni, un mutuo e diversi finanziamenti a fondo perduto, è imponente e viene utilizzato anche dai comuni limitrofi. Proprio dai pannelli solari che lo alimentano, e lasciano a “zero” la voce “spese” per le casse comunali, è nata l’idea di donare alla popolazione l’energia in eccesso.

Candidati Deputati e Senatori, segnate l’indirizzo: Comune di Torre Beretti e Comune di Castellaro, in provincia di Pavia.