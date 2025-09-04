Piano Urbano Parcheggi, sbloccate le aree di via Lodi e S. Giuseppe Artigiano

Si sbloccano altre due incompiute in IV Municipio.

A seguito di accordo tra il Comune di Roma ed il tribunale fallimentare, parte il percorso per recuperare due opere ferme da lungo tempo, le opere dei PUP (Piani Urbanistici Parcheggi) di largo S. Giuseppe Artigiano (approvato con delibera 5481 del 19/12/97), che prevede la presenza di 72 posti auto e quello di via Luigi Lodi (delibera 203 del 13/07/2009) che prevede 499 posti.

Ad annunciarlo il Presidente Umberti, che sulla durata dell’iter ha detto che “il processo non dovrebbe essere particolarmente lungo: si inizierà con una prima asta; qualora andasse deserta, si procederà con una seconda, ribassata del 20%. Se anche questa non dovesse avere esito positivo, si passerà infine all’offerta libera.“

