Piano vaccinale e vaccinazioni anti-Covid a Roma e nel Lazio

Pubblichiamo di seguito quando, come e quali categorie di cittadini residenti nella Regione Lazio possono effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid.

Soggetti estremamente vulnerabili

Si tratta di persone che soffrono di alcune patologie individuate dal Piano vaccinale del Ministero della Salute (allegato 3)

Come prenotare:

attraverso le strutture dove sono in carico per le cure e le terapie; attraverso il medico di famiglia; attraverso la prenotazione online.

La prenotazione online riguarda, in pratica, i pazienti titolari dei seguenti codici esenzione (l’ultimo codice aggiunto, il 9 marzo, è lo 021.428):

RHG010 – RF0100 – 046.340 – RFG101 – RF0180 – RF0181 – RF0182 – RF0183 – 018.277.0 – 008.571.2 – 008.571.5 – 008.571.6 – RDG010 – 065.758.0 – 021.428.

DEFINIZIONE CODICE ESENZIONE Fibrosi Polmonare idiopatica RHG010 Fibrosi Polmonare idiopatica Scompenso Cardiaco 021.428 Scompenso cardiaco Classe NYHA III e IV Sclerosi Laterale Amiotrofica RF0100 Sclerosi laterale amiotrofica Sclerosi multipla 046.340 Sclerosi multipla Miastenia gravis RFG101 Miastenia gravis Patologie neurologiche disimmuni RF0180 Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante

RF0181 Neuropatia motoria multifocale

RF0182 Sindrome di Lewis-Sumner

RF0183 Sindrome di Guillan Barrè Fibrosi Cistica 018.277.0 Fibrosi Cistica Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica 008.571.2 Cirrosi epatica alcolica 008.571.5 Cirrosi epatica senza menzione di alcol 008.571.6 Cirrosi biliare Pazienti affetti da talassemia RDG010 Talassemie Sindrome di Down 065.758.0 Sindrome di Down

Per la prenotazione (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/) sarà necessario il codice esenzione e la tessera sanitaria.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il *luogo dove vaccinarsi (l’elenco è riportato di seguito), in base alla prima disponibilità utile.

I genitori/caregiver dei soggetti in Assistenza Domiciliare Integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita possono prenotare la vaccinazione attraverso il numero 06164161841.

Popolazione Fascia 79-78 anni

Da venerdì 5 marzo le persone nate negli anni 1942 e 1943, in aggiunta alla fascia over 80, potranno prenotare on-line il proprio vaccino anti COVID-19.

Per la prenotazione (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/) sarà necessaria la tessera sanitaria.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile.

Il calendario delle prossime prenotazioni secondo l’età

10 marzo ore 00:00 77-76 anni (nati nel 1944 e 1945)

12 marzo ore 00:00 75-74 anni (nati nel 1946 e 1947)

15 marzo ore 00:00 73-72 anni (nati nel 1948 e 1949)

Per la prenotazione sarà necessaria la tessera sanitaria.

Popolazione Fascia 65-64 anni

Le prenotazioni delle classi d’età 65-64 anni sono temporaneamente sospese, fino a nuova comunicazione, in attesa dell’imminente nuova circolare del Ministero della Salute.

Over 80 e personale scolastico

Continua la possibilità di prenotare on-line la vaccinazione per gli Over 80 (nati nel 1941 inclusi) e per il personale scolastico e universitario di età compresa fra i 55 e i 18 anni. (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/)

Informazioni generali sulle vaccinazioni

Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio.

Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. 72 ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorderà l’appuntamento fissato.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841. Attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.

Sulla pagina “prenotavaccino“, attraverso la sezione “Gestione appuntamenti” è possibile vedere l’appuntamento prenotato, cancellarlo o spostarlo

Per prenotare https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/

Un aiuto in Farmacia

Per le persone che hanno poca dimestichezza con i congegni elettronici, la Farmacia Federico, in via Prenestina 682 (Tor Tre Teste) ha predisposto un servizio gratuito per aiutarle ad effettuare la prenotazione sul portale della Regione. Per informazioni e appuntamento telefonare al 3394571936.

*I luoghi dove è possibile vaccinarsi

Asl Roma 1

AOU Sant’Andrea VIA DI GROTTAROSSA, 1035/1039, 00189 ROMA Auditorium Parco della Musica VIA PIETRO DE COUBERTIN, 30, 00196 ROMA Casa di Cura Villa Aurora VIA MATTIA BATTISTINI, 44, ROMA Casa della Salute Prati Trionfale (Oftalmico) VIA FRA’ ALBENZIO, 10, ROMA IDI IRCCS VIA MONTI DI CRETA 116, ROMA, 00167 Casa della Salute Nuovo Regina Margherita VIA EMILIO MOROSINI, 30, 00153 ROMA Ospedale Cristo Re VIA DELLE CALASANZIANE, 25 00167 ROMA Ospedale S. Giovanni Calibita VIA DI PONTE QUATTRO CAPI, 39 ISOLA TIBERINA 00186 ROMA Ospedale San Pietro Fatebenefratelli VIA CASSIA 600, 00189 ROMA Poliambulatorio Dina Galli VIA DINA GALLI, 3, 00139 ROMA Policlinico Gemelli LARGO GEMELLI, 8 – 00168 ROMA San Carlo di Nancy VIA AURELIA, 275, 00165 ROMA Santa Maria della Pietà PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETÀ, 5, 00135 ROMA Casa di Cura Villa Tiberia VIA EMILIO PRAGA, 37, RM 00137 Policlinico Umberto I – Presidio “George Eastman” VIALE REGINA ELENA 287 B, ROMA

Asl Roma 2

AO San Giovanni Addolorata -Presidio Ospedaliero Santa Maria VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 155 00184 ROMA Presidio Cambellotti VIA DUILIO CAMBELLOTTI, 11 00133 ROMA Poliambulatorio Cartagine VIA CARTAGINE 85, ROMA Casa della Salute S. Caterina della Rosa VIA FORTEGUERRI, 4 00176 ROMA Casal de Merode VIA CASAL DE MERODE, 8, ROMA Centro vaccinale CESA CAMPUS VIA ALVARO DEL PORTILLO 5, 00128, ROMA CTO poliambulatorio VIA SAN NEMESIO 28 – 00145 ROMA IFO VIA ELIO CHIANESI, 53, 00144 ROMA Poliambulatorio Monza VIA LA SPEZIA 30, ROMA Ospedale Pertini VIA DEI MONTI TIBURTINI 385 – 00155 ROMA Policlinico Tor Vergata VIALE OXFORD N.81 – 00133 – ROMA Ospedale S. Eugenio PIAZZALE DELL’UMANESIMO 10 – 00144 ROMA Punto vaccinale EUR VIALE EUROPA, 289 – 00144 ROMA Cecchignola – Esercito VIALE DELL’ESERCITO – 00143 ROMA Polizia Stradale – Tor Sapienza VIA MAGNASCO, 60

Asl Roma 3

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone VIA VILLA DI CILONE, ROMA Presidio ASL Roma 3 VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, 118, LIDO DI OSTIA – RM Centro Prelievi San Camillo Forlanini CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, ROMA IRCSS Spallanzani VIA PORTUENSE 292, ROMA Punto vaccinale Fiumicino – lunga sosta VIA ANTONIO ZARA, FIUMICINO Punto vaccinale Ostia VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, LIDO DI OSTIA Punto vaccinale Majorana VIA QUIRINO MAJORANA SNC, ROMA

Asl Roma 4

Ospedale Padre Pio – BRACCIANO VIA SANTA LUCIA – BRACCIANO Ospedale San Paolo – CIVITAVECCHIA LARGO DONATORI DEL SANGUE – CIVITAVECCHIA Poliambulatorio di Campagnano di Roma VIA ADRIANO I, 8 – 00063, CAMPAGNANO DI ROMA Struttura Croce Rossa – S. SEVERA VIA ANTONIO ZARA SNC, 00058 SANTA SEVERA (SANTA MARINELLA), ROMA Struttura di Parco Caduti di Via Fani – FIANO ROMANO PARCO CADUTI DI VIA FANI, VIA UMBERTO TERRACINI S.N.C., 00065, FIANO ROMANO, ROMA Punto vaccinale RIGNANO FLAMINIO VIA DELL’AQUILA S.N.C., 00068 RIGNANO FLAMINIO, ROMA Struttura ASL – CIVITAVECCHIA PIAZZA VERDI, S.N.C. 00053, CIVITAVECCHIA, ROMA Casa della salute – LADISPOLI VIA AURELIA KM. 41500, 00055 LADISPOLI, ROMA Caserma Cosenz – BRACCIANO VIA PRINCIPE DI NAPOLI S.N.C., 00062 BRACCIANO, ROMA

Asl Roma 5

Casa della Salute PALOMBARA SABINA PIAZZA SALVO D’ACQUISTO SNC – PALOMBARA SABINA Punto vaccinale COLLEFERRO PIAZZA 29 MARZO 1950, COLLEFERRO 00034 RM Punto Vaccinale DISTRETTO MONTEROTONDO – MENTANA VIA ENRICO FERMI – INCROCIO VIA REATINA, MENTANA Punto vaccinale PALESTRINA – PALAVERDE VIA PEDEMONTANA STELLA SNC, PALESTRINA Punto vaccinale SUBIACO VIA COLLE CISTERNA, SNC SUBIACO Punto vaccinale TIVOLI ACQUE ALBULE VIA TIBURTINA VALERIA KM 22,700 TIVOLI TERME Punto vaccinale TIVOLI PALAZZO CIANTI VIA PARROZZANI, 3 TIVOLI VALMONTONE HOSPITAL VIA DEI LECCI SNC, VALMONTONE

Asl Roma 6

Casa della salute ROCCA PRIORA VIA MALPASSO D’ACQUA, 2, 00079 ROCCA PRIORA, RM Casa della salute VILLA ALBANI ANZIO VIA ALDOBRANDINI, 32 00042ANZIO, RM Centro Vaccinale MARINO VIALE XXIV MAGGIO, 00047 MARINO, RM Centro Vaccinale POMEZIA VIA DEI CASTELLI ROMANI, 2/P, 00071POMEZIA, RM CVO OSPEDALE DEI CASTELLI VIA NETTUNENSE KM 11.5, 00072, ARICCIA,, RM Ospedale PAOLO COLOMBO DI VELLETRI VIA ORTI GINNETTI 7, 00049 VELLETRI, RM Ospedale SAN SEBASTIANO FRASCATI VIA TUSCOLANA, 2, 00044 FRASCATI, RM Presidio Ospedaliero ANZIO-NETTUNO VIA CUPA DEI MARMI, 00042 ANZIO, RM

Asl Frosinone

Casa della Salute, Atina VIA COLLE MELFA, 75, 03042 ATINA, FR Casa della Salute, Pontecorvo VIA S. G. BATTISTA, 1, 03037 PONTECORVO, FR Presidio Sanitario Anagni VIA ONORATO CAPO, 2, 03012 ANAGNI, FR Presidio Ospedaliero Alatri San Benedetto LOCALITÀ CHIAPPITTO, 03013 ALATRI, FR Presidio Ospedaliero Cassino VIA SAN PASQUALE, SNC 03043 CASSINO, FR Presidio Sanitario Distretto B – FROSINONE VIALE MAZZINI, 03100 FROSINONE Frosinone- Presidio Ospedaliero Spaziani VIA ARMANDO FABI S.N.C., 03100 FROSINONE Presidio Ospedaliero Sora Santissima Trinità LOCALITÀ SAN MARCIANO, 03039 SORA, FR

Asl Latina

ASL Distretto Aprilia VIA GIUSTINIANO SNC, 04011 APRILIA, LT Ospedale di Latina S.M. Goretti VIA A. CANOVA S.N.C, 04100, LATINA Ospedale Dono Svizzero – FORMIA VIA APPIA LATO NAPOLI, 04023, FORMIA Ospedale San Giovanni di Dio – FONDI VIA SAN MAGNO 5, 04022, FONDI Casa della Salute – Priverno VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 04015 PRIVERNO, LT

Asl Rieti

ex Fabbrica Bosi – CITTADUCALE VIA SALARIA DELL’AQUILA, SNC CITTADUCALE Distretto II – CDS Magliano VIA VOCABOLO FILONI, 1 RIETI DISTRETTO 2 – POGGIO MIRTETO LOCALITA’ FINOCCHIETO 1, 02047, POGGIO MIRTETO DISTRETTO 1 – PASS ACCUMOLI ACCUMOLI DISTRETTO 1 – PASS AMATRICE AMATRICE DISTRETTO 1 – S. ELPIDIO, PESCOROCCHIANO S. ELPIDIO, PESCOROCCHIANO

Asl Viterbo

ACQUAPENDENTE VIA CESARE BATTISTI 68, 01021, ACQUAPENDENTE, VT OSPEDALE BELCOLLE STRADA SAMMARTINESE SNC, 01100, VITERBO, VT OSPEDALE CIVITA CASTELLANA VIA FERRETTI 169, 01033, CIVITA CASTELLANA, VT OSPEDALE TARQUINIA VIALE IGEA 1, 01016, TARQUINIA, VT POLIAMBULATORIO BOLSENA VIA IV NOVEMBRE SNC, 01023, BOLSENA, VT RONCIGLIONE VIA DELL’OSPEDALE DI SANT’ANNA, 17, 01037, RONCIGLIONE, VT BAGNOREGIO VIALE ALFONSO E GIOVANNI AGOSTI, 6, 01022 BAGNOREGIO VT SORIANO NEL CIMINO VIA INNOCENZO VIII 71, 01038, SORIANO NEL CIMINO, VT CITTADELLA DELLA SALUTE VT VIA ENRICO FERMI, 15, 01100 VITERBO VT

Le ultime notizie o le più interessanti sulle vaccinazioni nel Lazio

Più vaccini per il Lazio, “potremmo vaccinare 60 mila persone al giorno”

“Il Lazio richiede solo di avere i vaccini a disposizione, tutti quelli che superano gli standard europei ed attendiamo di conoscere l’esito delle verifiche che Ema ha avviato su Sputnik. La cosa che sappiamo – ha dichiarato il 9 marzo l’assessore D’Amato – è che ieri abbiamo fatto il record di vaccinazioni con circa 20 mila dosi e che ne potremmo fare il triplo, ma le scorte sono al limite.

Finora non ci è stato consegnato tutto ciò che era previsto ci auguriamo che ora le società farmaceutiche mantengano gli impegni.

Abbiamo bisogno di avere una programmazione delle consegne almeno per aprile e maggio”.

Taxi gratis per over 80 che devono raggiungere i centri di vaccinazione

Parte il 10 marzo “Ti accompagno io”, iniziativa della Fondazione ANIA con la collaborazione della Cooperativa Radiotaxi 3570, Associazione Indagini3 e Fondazione UniVerde

Vaccino a domicilio nella Asl Roma 1 arriva con Uber

Oltre 500 corse offerte dalla app per permettere alle équipe di effettuare i vaccini anticovid domiciliari

Il centro vaccinale della Stazione Termini

Sabato 6 marzo alle ore 15, all’ingresso da piazza dei Cinquecento, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha inaugurato il centro vaccinale presso la Stazione Termini di Roma.

Prevista la partecipazione: Ministro della Salute, Roberto Speranza, l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il Presidente Nazionale CRI, Francesco Rocca e il Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese.

L’evento è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio e SaluteLazio.

«Considerando che a regime si possono fare nella nostra Regione 2 milioni di somministrazioni al mese» ha dichiarato il 4 marzo l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Record di somministrazioni nel Lazio, sono state superate il 4 marzo le 18 mila vaccinazioni in un giorno e sono 490 mila le somministrazioni totali”.

Valutare se produrre il vaccino Sputnik in Italia

E’ la richiesta dell’assessore alla Sanità del Lazio al Governo.

“Abbiamo bisogno di tutte le munizioni possibili in questa guerra”

Il contatore giornaliero dei vaccinati

31 dicembre 7.697; 1 gennaio 11.210; 2 gennaio 17.404; 3 gennaio 22.659;

4 gennaio 29.713; 5 gennaio 37.149; 6 gennaio 42.272; 7 gennaio 50.233; 8 gennaio 57.796; 9 gennaio 64.111; 10 gennaio 68.438

11 gennaio 74.053; 12 gennaio 79.466; 13 gennaio 84.727; 14 gennaio 89.787; 15 gennaio 96.312; 16 gennaio 101.798; 17 gennaio 105.856

18 gennaio 111.099; 19 gennaio 115.282; 20 gennaio 119.998; 21 gennaio 125.284; 22 gennaio 129.212; 23 gennaio 136.651; 24 gennaio 142.180

25 gennaio 149.247; 26 gennaio 156.673; 27 gennaio 162.452; 28 gennaio 170.506; 29 gennaio 178.414; 30 gennaio 185.323; 31 gennaio 189.532;

1 febbraio 193.832; 2 febbraio 200.988; 3 febbraio 207.413; 4 febbraio 213.301; 5 febbraio 220.485; 6 febbraio ?????; 7 febbraio 231.057;

8 febbraio 240.426; 9 febbraio 248.637; 10 febbraio 256.318; 11 febbraio 263.077; 12 febbraio 269.430; 13 febbraio 275.556; 14 febbraio 281.315;

15 febbraio 288.654; 16 febbraio 296.936; 17 febbraio 305.576; 18 febbraio 314.881; 19 febbraio 324795; 20 febbraio 333.435; 21 febbraio 340.578;

22 febbraio 351.317; 23 febbraio 362.028; 24 febbraio 374.593; 25 febbraio 386.770; 26 febbraio 399.361; 27 febbraio 410.659; 28 febbraio 420.619;

1 marzo 436.987; 2 marzo 454.120; 3 marzo 471.246; 4 marzo 489.271; 5 marzo 507.126; 6 marzo 525.442; 7 marzo 539.601; 8 marzo 558.563;