Piazza dei Cinquecento, danneggia un bus Atac in preda ai fumi dell’alcol: denunciato 36enne

Mattinata movimentata a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini.

Un cittadino del Bangladesh di 36 anni, visibilmente ubriaco, ha urtato un segnale stradale mobile posto accanto a un autobus della linea 223. Il palo è caduto contro il finestrino laterale del mezzo, mandandolo in frantumi.

Fortunatamente nessun passeggero è rimasto ferito, ma il danno ha costretto l’Atac a fermare il bus e a sostituirlo, con inevitabili disagi per i viaggiatori.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, che hanno prestato supporto all’autista e subito identificato l’uomo.

Per lui è scattata una denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Gli investigatori stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con precisione l’accaduto.

