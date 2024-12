Piazza di Spagna, inaugurato il presepe pinelliano

Il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato in Piazza di Spagna lo storico presepe pinelliano che ogni Natale viene allestito a Trinità dei Monti.

Ad allietare l’evento, coordinato dall’assessora alla Cultura del Municipio I Roma Centro, Giulia Silvia Ghia, l’esibizione del “Coro che non c’è” con 200 ragazze e ragazzi della rete di cori scolastici dei licei Albertelli, Cavour, Mamiani, Morgagni, Tasso, Righi e Visconti diretti dal maestro Ludovico Versino.

“Una bellissima consuetudine – ha affermato la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi rivolgendosi ai giovani – in questo Natale con tanti cantieri aperti e tanta soddisfazione. Stiamo lavorando per darvi una città più bella“.

Il presepe comprende 33 personaggi della romanità e riecheggia i paesaggi del Pinelli, come ha ricordato il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce.

“È una gioia scoprire questo presepe pinelliano che ci ricorda la Roma dell’800; – ha dichiarato Gualtieri – un presepe che trasmette il messaggio evangelico di Gesù che si fa povero in mezzo alla vita di tutti i giorni: è la divinità che si cala nella vita reale, un gesto straordinario d’amore. Vi auguro un Natale caldo che ci faccia sentire tutti parte di una comunità”.

