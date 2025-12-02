Piazza Navona: torna la magia della Festa della Befana tra artigianato, spettacoli e luci natalizie

Da ieri 1 dicembre 2025 piazza Navona torna a trasformarsi nel cuore delle festività romane, con una festa che mette al centro artigianato autentico, qualità dell’offerta, servizi per la cittadinanza e appuntamenti seralipensati per far vivere la magia delle feste fino a tarda ora. Una festa che parla di Roma, del suo talento, delle sue comunità e della sua capacità di creare bellezza insieme.

La piazza sarà aperta tutti i giorni dalle 9 del mattino all’1 di notte nei feriali e fino alle 2 nei giorni pre-festivi e festivi, offrendo uno spazio vivo e accogliente dalla mattina fino a notte inoltrata.

Quest’anno la manifestazione rafforza la presenza dei mestieri che custodiscono la storia della città: presepi realizzati a mano, addobbi artigianali, giocattoli di legno, idee regalo uniche e prodotti di qualità. Una scelta precisa e identitaria: riportare al centro il lavoro delle mani, la creatività e la qualità, perché la Festa della Befana è prima di tutto tradizione viva.

Come ogni anno, il 6 dicembre il Sindaco aprirà simbolicamente la manifestazione con il suo tradizionale giro tra gli artigiani e gli operatori, incontrando famiglie, bambine e bambini e salutando le tante realtà che rendono possibile la Festa.

L’edizione 2025/2026 introduce inoltre un calendario di eventi serali che illumineranno la piazza con musica, performance e momenti di condivisione.

Tra i più attesi, la Milonga della Pace, il 20 dicembre: un grande abbraccio collettivo che trasformerà piazza Navona in una milonga all’aperto per celebrare l’incontro, la solidarietà e la bellezza dello stare insieme.

Le Biblioteche di Roma arricchiranno la Festa con un fitto calendario di attività dedicate ai bambini: letture, laboratori creativi e momenti educativi pensati per trasformare ogni giornata in un’occasione di scoperta. Durante tutto il periodo, la piazza ospiterà inoltre spettacoli teatrali, concerti, animazioni e performance, rendendo ogni visita diversa dalla precedente.

Per chi ama lo shopping natalizio, i mercatini della Befana offriranno prodotti artigianali, creazioni uniche e prelibatezze gastronomiche, riportando al centro la tradizione del regalo fatto con cura, passione e creatività.

Anche lo spazio istituzionale si arricchisce di nuove presenze e servizi utili per la comunità. Nello stand di Roma Capitale saranno presenti ATAC, il CAR, gli Sportelli Sociali di FARMACAP, il Polo Cittadino Alzheimer, insieme a realtà che da anni sostengono diritti e parità come Telefono Rosa, Differenza Donna e la Casa Internazionale delle Donne.

AMA porterà iniziative dedicate all’ambiente e al decoro urbano, mentre la Centrale del Latte di Roma offrirà attività educative per i più piccoli. La dimensione innovativa sarà rappresentata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Roma), che proporrà esperienze digitali e percorsi immersivi per famiglie e visitatori.

La presenza delle Onlus CNAI – Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri/e, Didaké, Aletes arricchirà ulteriormente l’offerta con attività educative, laboratori per bambini, check-up ludici e spazi dedicati alla consulenza sanitaria per adulti e anziani.

La Festa accompagnerà la città fino al 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana, attesissimo dalle bambine e dai bambini, concluderà un mese di magia, tradizione e partecipazione condivisa.

“Vogliamo che questa sia un’edizione che lascia il segno. Abbiamo riportato al centro l’artigianato, perché è lì che vivono le radici più profonde della città; abbiamo ampliato gli spazi dedicati alle realtà sociali e ai servizi pubblici, perché una festa è autentica solo se parla davvero a tutte e tutti; abbiamo scelto di animare le sere di piazza Navona, perché la città merita momenti di luce, cultura e incontro anche quando il giorno finisce. La Milonga della Pace sarà il simbolo di questa scelta: ballare insieme, al centro di Roma, per ricordare che la comunità è il nostro bene più prezioso. E il giro del Sindaco tra gli operatori, il 6 dicembre, aprirà un mese che vuole essere un dono per la città: una piazza che brilla, che accoglie, che non dimentica le sue tradizioni ma continua a immaginare il futuro” – dichiara Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive, alle pari opportunità e all’attrazione investimenti di Roma Capitale.

Il programma della Festa di Piazza Navona sulla pagina dedicata di questo sito, a cura dell’Assessorato.

