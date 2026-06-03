Piazza Santa Maria Consolatrice al via i lavori

Dopo un lungo lavoro, al via da lunedì 8 giugno, i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di Piazza Santa Maria Consolatrice.

Un intervento atteso da anni che, per la prima volta dalla sua realizzazione risalente al progetto 100 piazze con il Sindaco Rutelli, verrà messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza riqualificata, decorosa e pienamente fruibile.

I lavori riguarderanno, in particolare, il ripristino del sistema di raccolta delle acque meteoriche, la sistemazione della pavimentazione in travertino oggi ammalorata, il recupero delle aree deformate dalla crescita delle radici, il rifacimento della condotta della bordatura centrale, oltre alla pulizia delle sedute marmoree e al ripristino delle griglie e del sistema di drenaggio perimetrale.

“Si tratta di un intervento non più prorogabile – dichiara il Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti – che restituisce dignità a un luogo simbolo del quartiere. Con questi lavori ridiamo alla cittadinanza uno spazio più bello, decoroso e sicuro, capace di tornare a essere un vero punto di incontro e socialità e ci consentirà di poter svolgere gli eventi dell’Estate Tiburtina in programma tra fine luglio e inizio agosto. Questo rappresenta uno dei sette interventi realizzati a Casal Bertone nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione urbana che stiamo portando avanti con determinazione.

In questi anni il quartiere di Casal Bertone è stato infatti interessato da una serie di interventi concreti: dalla rimozione di 30 chioschi fatiscenti e inutilizzati da anni in via Cesare Ricotti, alla realizzazione di un passaggio pedonale sicuro tra via di Portonaccio e il lago dell’ex Snia con la riqualificazione del sottopasso. Si è poi proceduto al rifacimento dell’area ludica della piazza, allo sblocco del cantiere del mercato di via Pollio – fermo da diciotto anni e finalmente avviato verso l’apertura nel 2027 – alla messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale davanti alla scuola media di Casal Bertone con il rifacimento delle guaine sull’edificio scolastico, fino all’apertura della nuova sede dell’Ufficio anagrafico.”

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