Piazza Sempione, Caudo: “Pareri tecnici positivi: le paure non fermino l’ambizione di una città inclusiva”

“La commissione di oggi è stata utile e come le altre, già svolte in municipio, si è chiarito che non esistono criticità come quelle strumentalmente paventate, come la mobilità. I pareri tecnici sono tutti positivi e gli uffici stanno lavorando e stanno accogliendo le richieste, comprese quelle arrivate dai singoli cittadini. Il progetto aggiornato sarà presto disponibile. Ho invitato il presidente De Vito a un sopralluogo per rendersi conto, lui stesso, di alcune strumentalizzazioni che sono motivate da altre paure come quella della movida. Paura, questa, che non puó fermare l’ambizione di avere una città normale, che trasformi la sua piazza civica da parcheggio a luogo di socialità e di incontro. Un segnale di rinascita importante, tanto più oggi che viviamo distanti e confinati. Ma torneremo a trovarci in piazza e ad abbracciarci. La paura e il degrado si vincono con la bellezza e la fiducia nell’altro; con una città inclusiva e non che esclude”.

Cosi, in una nota, Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio a seguito della Commissione capitolina congiunta Urbanistica e Mobilità su Piazza Sempione che si è svolta questa mattina.